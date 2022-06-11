МИД – на призыв Африканского союза разминировать порты: Урок усвоен, Путину верить нельзя

Российские чиновники до полномасштабного вторжения 24 февраля неоднократно заявляли, что РФ якобы не будет нападать на Украину, но это все же произошло, потому верить им нельзя. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на призыв главы Африканского союза разминировать порты для возобновления экспорта зерна.

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9 июня президент Сенегала Маки Салл, также исполняющий обязанности главы Африканского союза, призвал Украину разминировать порты. Он сказал, что говорил на эту тему с российским диктатором Владимиром Путиным, и тот пообещал, что якобы не будет использовать гуманитарный коридор для морского десанта.

В ответ на это спикер МИД подчеркнул, что Африка столкнулась со скачком цен на продукты и потенциальным голодом из-за вторжения России в Украину: армия РФ уничтожает критическую сельскохозяйственную инфраструктуру, блокирует морские порты и зерновые терминалы, наносит ракетные удары по южным сельскохозяйственным районам Украины и ворует зерно на временно оккупированных территориях.

"В этом контексте обидно слышать, что Украина должна что-то делать, не осуждая Россию и не призывая ее прекратить ее разрушительную войну. Мы усвоили урок, что словам президента Путина верить нельзя. Он и его чиновники неоднократно заявляли публично до 24 февраля, что Россия не будет вторгаться в Украину", – отметил Николенко.

Тем не менее, подчеркнул спикер МИД, Путин вторгся. Также руководство РФ обещало не наносить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, но это тоже происходит – люди гибнут, а города и села превращаются в руины.

"По этой причине необходимо уважать законные опасения по поводу безопасности Украины", – заявил Николенко.

Он напомнил, что Украина предложила план из трех пунктов, чтобы разблокировать морские порты для экспорта зерна: РФ должна вывести свои военно-морские силы в Черном и Азовском морях, должна быть предоставлена военная техника для защиты Украины на случай, если Россия решит воспользоваться разминированием в военных целях, и должна начаться международная военно-морская миссия для патрулирования экспортных маршрутов.

"Мы призываем президента Маки Салла и Африканский союз использовать свои рычаги на Россию, чтобы убедить ее прекратить бессмысленные военные действия. Прекращение войны позволит разблокировать 22 млн тонн зерна, застрявших в морских портах, и предотвратить продовольственный кризис в Африке и за ее пределами", – добавил Николенко.

Россия блокирует северо-западную часть Черного моря и экспорт украинского зерна, что грозит мировым продовольственным кризисом.

РФ пытается сама продавать ворованное в Украине зерно, а также требует разминировать украинские порты и снять с нее санкции.

Исполняющий обязанности главы Африканского союза призвал Украину разминировать одесские порты и возобновить морской экспорт зерна, аргументируя это тем, что Путин "заверил, что не зайдет в порты".

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Оксана Житнюк

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