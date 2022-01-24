МИД назвал преждевременной эвакуацию из посольства США: Это чрезмерная предосторожность
Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение Госдепа об обязательном выезде из Украины членов семей американских дипломатов и добровольном выезде самих госслужащих США. Об этом заявили LIGA.net в пресс-службе МИД.
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Сегодня утром Госдеп обязал членов семей американских дипломатов покинуть Украину, сами госслужащие могут это сделать добровольно.
В ведомстве Дмитрия Кулебы уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, но считают такой шаг "преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности".
"Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", – заявили в МИД.
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В МИД подчеркивают: решение Госдепа не означает, что все американские дипломаты выедут из Украины – посольство продолжит полноценно функционировать, ведь выезд госслужащих США не является обязательным.
В министерстве также призывают спокойно реагировать на рекомендацию гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Это нормальная международная практика, украинцам также рекомендуют регистрироваться в аналогичной системе ДРУГ.
В МИД подчеркивают, что РФ сейчас активно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине: в медиапространстве распространяется много фейков, чтобы посеять панику, напугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность.
"В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", – призвали в ведомстве.
Там заверили, что украинская дипломатия консолидирует беспрецедентную поддержку партнеров, чтобы сдержать агрессию России. МИД также благодарен США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление обороноспособности Украины.
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- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом". Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На этой неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
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