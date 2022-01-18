МИД о статье NY Times: Мы не получали уведомлений об эвакуации дипломатов РФ из Украины
Министерство иностранных дел не получало уведомлений от российской стороны об эвакуации дипломатов РФ из Украины. Об этом LIGA.net заявили в пресс-службе МИД, реагируя на статью The New York Times.
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NYT со ссылкой на свои источники сообщило, что в начале января, в преддверии переговоров России с Западом, из посольства и консульства РФ в Украине были эвакуированы десятки людей, в основном члены семей дипломатов.
В МИД ответили, что об эвакуации сотрудников посольств в Украине не уведомляла ни Россия, ни какая-либо другая страна.
Со своей стороны МИД сейчас не планирует эвакуации украинских дипломатов из России. В штатном режиме работают посольство в Москве, генконсульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.
- После переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке, и это может стать предлогом для вторжения России.
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