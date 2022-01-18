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МИД о статье NY Times: Мы не получали уведомлений об эвакуации дипломатов РФ из Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 09:48
МИД о статье NY Times: Мы не получали уведомлений об эвакуации дипломатов РФ из Украины - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Министерство иностранных дел не получало уведомлений от российской стороны об эвакуации дипломатов РФ из Украины. Об этом LIGA.net заявили в пресс-службе МИД, реагируя на статью The New York Times.

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NYT со ссылкой на свои источники сообщило, что в начале января, в преддверии переговоров России с Западом, из посольства и консульства РФ в Украине были эвакуированы десятки людей, в основном члены семей дипломатов.

В МИД ответили, что об эвакуации сотрудников посольств в Украине не уведомляла ни Россия, ни какая-либо другая страна.

Со своей стороны МИД сейчас не планирует эвакуации украинских дипломатов из России. В штатном режиме работают посольство в Москве, генконсульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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МИД мид рф эвакуация посольство россии дипломаты вторжение The New York Times войска россии
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