МИД: Выход РФ из группы по расследованию MH-17 – "свидетельство ее страха перед правдой"

Министры Украины и Нидерладнов созвонились, чтобы обсудить сотрудничество в судах по делу MH17

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал выход России из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по делу MH-17 "красноречивым свидетельством ее страха перед правдой". Об этом он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, сообщает пресс-служба МИД.

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Министры Украины и Нидерладнов созвонились, чтобы обсудить сотрудничество в судах по делу о катастрофе Boeing 777 рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

"Выход РФ из консультаций по МН17 – это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию властям Нидерландов по указанному делу.

Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека.

Сегодня в МИД РФ заявили, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России за уничтожение самолета. По их словам, "подобные недружественные действия нидерландской стороны лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".

Вадим Ребрина

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