Министр обороны Латвии: Поведение Германии – позор. Это мнение всей Северной Европы

Министр обороны Латвии подверг жесткой критике позицию Берлина по российской угрозе для государственности Украины. Как выразился Артис Пабрикс в интервью немецкому изданию Bild, ее можно описать словами "отставшая во времени" и "позорная".

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По словам вице-премьера Латвии, он знает, как развивалась внешняя политика Германии после поражения Третьего рейха во Второй мировой войны. Но, говорит министр, на дворе XXI век и "времена резко изменились".

"Нынешняя политика Германии в отношении России никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и немецких партнеров. Недостаточно этого и для нынешних противников Запада, одним из которых является Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не соответствует нашему времени", – пояснил Пабрикс.

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Он назвал "большой ошибкой" позицию представителей Социал-демократической партии Германии, которые хотят передать Украине военно-полевой госпиталь, а не вооружения.

"Когда вы видите, как кого-то грабят на темной улице, и вы говорите жертве нападения: "Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас изобьют", – этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь. Немецкие политики больше не понимают, что означает сдерживание. Должен сказать, что блокирования передачи эстонских гаубиц Украине воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы", – заявил глава Минобороны Латвии.

Пабрикс отметил, что каждая страна имеет право на самооборону, а "если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот".

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С одной стороны, сказал он, позиция Берлина – пацифистская послевоенная философия немецкого общества, а с другой, – "очень тесные деловые и экономические связи между Германией и Россией".

"Это бросает тень на все достижения, которые, как мы заявляем, являются краеугольными камнями ЕС. На самом деле позиция Германии больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой. Если ничего не изменится, у Евросоюза нет будущего", – подчеркнул Пабрикс, чем вызвал реакцию интервьюера "вы очень суровы к Германии".

Министр обороны Латвии подытожил интервью заявлением, что от Германии ждут, "наконец, что она возьмет на себя ведущую роль в Европе и примет меры, причем не сегодня и не завтра, а еще вчера".

"Германия должна стоять на стороне Европы и трансатлантического единства. Не где-то посередине", – резюмировал Пабрикс.

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Евгений Пилипенко

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