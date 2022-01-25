UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Латвии: Поведение Германии – позор. Это мнение всей Северной Европы

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 15:44
Министр обороны Латвии: Поведение Германии – позор. Это мнение всей Северной Европы - Фото
Артис Пабрикс (фото — EPA)

Министр обороны Латвии подверг жесткой критике позицию Берлина по российской угрозе для государственности Украины. Как выразился Артис Пабрикс в интервью немецкому изданию Bild, ее можно описать словами "отставшая во времени" и "позорная".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам вице-премьера Латвии, он знает, как развивалась внешняя политика Германии после поражения Третьего рейха во Второй мировой войны. Но, говорит министр, на дворе XXI век и "времена резко изменились".

"Нынешняя политика Германии в отношении России никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и немецких партнеров. Недостаточно этого и для нынешних противников Запада, одним из которых является Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не соответствует нашему времени", – пояснил Пабрикс.

Читайте также: Дуда созывает Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины

Он назвал "большой ошибкой" позицию представителей Социал-демократической партии Германии, которые хотят передать Украине военно-полевой госпиталь, а не вооружения.

"Когда вы видите, как кого-то грабят на темной улице, и вы говорите жертве нападения: "Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас изобьют", – этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь. Немецкие политики больше не понимают, что означает сдерживание. Должен сказать, что блокирования передачи эстонских гаубиц Украине воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы", – заявил глава Минобороны Латвии.

Пабрикс отметил, что каждая страна имеет право на самооборону, а "если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот".

Читайте также: Кличко: Германия предает своих друзей, когда Украине угрожает Россия

С одной стороны, сказал он, позиция Берлина – пацифистская послевоенная философия немецкого общества, а с другой, – "очень тесные деловые и экономические связи между Германией и Россией".

"Это бросает тень на все достижения, которые, как мы заявляем, являются краеугольными камнями ЕС. На самом деле позиция Германии больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой. Если ничего не изменится, у Евросоюза нет будущего", – подчеркнул Пабрикс, чем вызвал реакцию интервьюера "вы очень суровы к Германии".

Министр обороны Латвии подытожил интервью заявлением, что от Германии ждут, "наконец, что она возьмет на себя ведущую роль в Европе и примет меры, причем не сегодня и не завтра, а еще вчера".

"Германия должна стоять на стороне Европы и трансатлантического единства. Не где-то посередине", – резюмировал Пабрикс.

Читайте также: Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, а если эскалация – "мы ни при чем"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Артис Пабрикс Германия геополитика оружие Латвия вооружение страны балтии вторжение военная помощь союзники сдерживание позор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 