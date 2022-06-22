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Минус 130 оккупантов: РФ понесла наибольшие потери под Бахмутом, Авдеевкой и Славянском

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 09:26
Минус 130 оккупантов: РФ понесла наибольшие потери под Бахмутом, Авдеевкой и Славянском - Фото
Украинская артиллерия (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинские войска уничтожили 130 российских оккупантов за вчерашний день, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 230 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях. 

Личного состава — около 34230 (+130) человек ликвидировано,

танков — 1496, 

боевых бронированных машин — 3614 (+8),

артиллерийских систем — 752,

РСЗО — 239,

средств ПВО — 99 (+1),

самолетов — 216,

вертолетов — 182 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 614 (+3),

крылатых ракет — 137,

кораблей/катеров — 14 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн — 2543 (+6),

специальной техники — 60 (+1).

Смотрите также: Уничтожение боекомплекта российских оккупантов от первого лица: видео с позиций врага

Дмитрий Гриниченко
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война генштаб потери России
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