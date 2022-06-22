Минус 130 оккупантов: РФ понесла наибольшие потери под Бахмутом, Авдеевкой и Славянском

Украинские войска уничтожили 130 российских оккупантов за вчерашний день, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 230 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях.

Личного состава — около 34230 (+130) человек ликвидировано,

танков — 1496,

боевых бронированных машин — 3614 (+8),

артиллерийских систем — 752,

РСЗО — 239,

средств ПВО — 99 (+1),

самолетов — 216,

вертолетов — 182 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 614 (+3),

крылатых ракет — 137,

кораблей/катеров — 14 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн — 2543 (+6),

специальной техники — 60 (+1).

Вдоль северо-восточного участка государственной границы Украины российские оккупанты удерживают до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск.

Аналитики Института по изучению войны предположили, что россияне, "вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец" в Херсонской области.

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Дмитрий Гриниченко

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