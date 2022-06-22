Минус 130 оккупантов: РФ понесла наибольшие потери под Бахмутом, Авдеевкой и Славянском
Украинские войска уничтожили 130 российских оккупантов за вчерашний день, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 230 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях.
Личного состава — около 34230 (+130) человек ликвидировано,
танков — 1496,
боевых бронированных машин — 3614 (+8),
артиллерийских систем — 752,
РСЗО — 239,
средств ПВО — 99 (+1),
самолетов — 216,
вертолетов — 182 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 614 (+3),
крылатых ракет — 137,
кораблей/катеров — 14 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 2543 (+6),
специальной техники — 60 (+1).
- Вдоль северо-восточного участка государственной границы Украины российские оккупанты удерживают до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск.
- Аналитики Института по изучению войны предположили, что россияне, "вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец" в Херсонской области.
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