Миссия ОБСЕ покидает Украину. Ее офис в Мариуполе обстреляли

Высшее руководство миссии ОБСЕ покидает Украину из-за угрозы безопасности на фоне нового вторжения России, офис организации в Мариуполе был обстрелян российскими оккупантами. Об этом сказано в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

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Уточняется, что завершен процесс временной эвакуации всех международных членов – глава миссии и высшее руководство в ближайшее время покинет Украину.

"Продолжается перемещение местных членов миссии, ранее размещенных в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности", – сказано в сообщении.

В результате обстрела был повержен офис ОБСЕ в Мариуполе.

Офис президента ждет помощи от международных организаций в создании гуманитарных коридоров в городах, где стоят российские войска.

Российские оккупанты сознательно и цинично за одиннадцать дней войны убили в Украине 38 наших детей.

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Яна Катасонова

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