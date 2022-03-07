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Миссия ОБСЕ покидает Украину. Ее офис в Мариуполе обстреляли

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 02:04
Миссия ОБСЕ покидает Украину. Ее офис в Мариуполе обстреляли - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Высшее руководство миссии ОБСЕ покидает Украину из-за угрозы безопасности на фоне нового вторжения России, офис организации в Мариуполе был обстрелян российскими оккупантами. Об этом сказано в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

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Уточняется, что завершен процесс временной эвакуации всех международных членов – глава миссии и высшее руководство в ближайшее время покинет Украину.

"Продолжается перемещение местных членов миссии, ранее размещенных в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности", – сказано в сообщении.

В результате обстрела был повержен офис ОБСЕ в Мариуполе.

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Яна Катасонова
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