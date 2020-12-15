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Молодые люди, которые ложатся спать поздно подвержены тяге к курению и алкоголю – ученые

15.12.2020, 15:14
Молодые люди, которые ложатся спать поздно подвержены тяге к курению и алкоголю – ученые - Фото
Иллюстративное фото

Ученые из университетов Суррея и Брюнеля в Великобритании выяснили, что молодые люди, которые предпочитают поздно ложиться спать с большей вероятностью будут употреблять алкоголь и курить, чем сверстники с "дневным ритмом". Исследование опубликовано в журнале Chronobiology International.

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Исследователи набрали 191 участника в возрасте от 18 до 25 лет. Испытуемых опросили на предмет того, во сколько они ложатся спать, также их попросили рассказать о качестве сна, уровне тревожности, импульсивности. Помимо этого, анкета содержала вопросы о том, сколько сигарет участники выкуривают в день и какое количество алкоголя, кофе и других тонизирующих напитков выпивают.

По мнению ученых, предрасположенность к позднему засыпанию и ночному образу жизни связана с импульсивностью, тревожностью.  Предполагается, что "совы" более подвержены высокому риску психических заболеваний, также у них может возникать проблема употребления психоактивных веществ.

В ходе тестов исследователи обнаружили, что "вечерние типы" были более импульсивными. Эти молодые люди также были более тревожными и сообщали о более высоком употреблении алкоголя, кофеина и сигарет по сравнению с их сверстниками, которые предпочитали ложиться спать раньше.

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Станислав Стороженко
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