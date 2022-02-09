Москва поняла сигнал о санкциях – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в Кремле поняли сигнал о санкциях, которые будут введены против России в случае ее нового вторжения в Украину. Об этом Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает Reuters.
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По словам канцлера ФРГ, Москва поняла, что Запад един в своей решимости ввести жесткие санкции, если Россия вторгнется в Украину.
При этом Шольц отметил, что ситуация остается напряженной.
"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезны и будут оставаться еще какое-то время, поэтому заслуживают нашего внимания", – сказал лидер Германии.
Шольц добавил, что США, Европейский Союз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций, которые очень хорошо подготовлены.
- 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Северного потока-2 не будет, если Россия вторгнется в Украину.
- Ранее сегодня Шольц подтвердил, что согласен остановить Северный поток-2 в случае обострения конфликта в Украине.
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