Москва поняла сигнал о санкциях – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в Кремле поняли сигнал о санкциях, которые будут введены против России в случае ее нового вторжения в Украину. Об этом Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает Reuters.

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По словам канцлера ФРГ, Москва поняла, что Запад един в своей решимости ввести жесткие санкции, если Россия вторгнется в Украину.

При этом Шольц отметил, что ситуация остается напряженной.

"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезны и будут оставаться еще какое-то время, поэтому заслуживают нашего внимания", – сказал лидер Германии.

Шольц добавил, что США, Европейский Союз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций, которые очень хорошо подготовлены.

7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Северного потока-2 не будет, если Россия вторгнется в Украину.

Ранее сегодня Шольц подтвердил, что согласен остановить Северный поток-2 в случае обострения конфликта в Украине.

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Наталия Медведева

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