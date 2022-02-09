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Москва поняла сигнал о санкциях – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 22:03
Москва поняла сигнал о санкциях – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в Кремле поняли сигнал о санкциях, которые будут введены против России в случае ее нового вторжения в Украину. Об этом Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает Reuters.

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По словам канцлера ФРГ, Москва поняла, что Запад един в своей решимости ввести жесткие санкции, если Россия вторгнется в Украину.

При этом Шольц отметил, что ситуация остается напряженной.

"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезны и будут оставаться еще какое-то время, поэтому заслуживают нашего внимания", – сказал лидер Германии.

Шольц добавил, что США, Европейский Союз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций, которые очень хорошо подготовлены.

  • 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Северного потока-2 не будет, если Россия вторгнется в Украину.
  • Ранее сегодня Шольц подтвердил, что согласен остановить Северный поток-2 в случае обострения конфликта в Украине.

Читайте также: Шольц посетит Украину 14 февраля, а на следующий день встретится с Путиным

Наталия Медведева
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Германия санкции вторжение олаф шольц
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