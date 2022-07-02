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МВД об усилении блокпостов: Возможно проникновение диверсантов из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 13:35
МВД об усилении блокпостов: Возможно проникновение диверсантов из Беларуси - Фото
Блокпост (Фото: пресс-служба Нацгвардии)

В Украине усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведовательных групп с территории Беларуси. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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По его словам, противник активно распространяет дезинформацию о сухопутном наступлении войск Беларуси на Украину, однако украинская и иностранные разведки сообщают об отсутствии признаков формирования ударных группировок в Беларуси. 

"Тем не менее у нас есть информация о возможных провокациях, чтобы окончательно втянуть Беларусь в войну против Украины, возможно проникновение диверсионных групп, поэтому правоохранители усилили блокпосты", — сказал Енин.

Он отметил, что на прошлой неделе на блокпостах выявили более 200 подозрительных лиц и две диверсионных группы. 

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Дмитрий Гриниченко
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