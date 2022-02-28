МВД призывает исключить Россию из Интерпола

Россия должна быть исключена из состава организации Интерпол. С призывом немедленно принять такое решение МВД Украины обратилось к исполнительному совету Интерпола.

"За нарушение основных принципов Интерпола, массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений, а также за преследование политических врагов, в том числе в Украине", – мотивировал призыв глава МВД Денис Монастырский.

Интерпол — международная организация, которая помогает полиции 194 стран искать объекты и людей за рубежом, бороться с организованной преступностью. Нацбюро Интерпола в России занимается секторами по борьбе с терроризмом, оргпреступностью, особенно финансовой и наркоторговлей, международными поисками подозреваемых.

Устав Интерпола запрещает использовать организацию в действиях, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. Россия, несомненно, нарушает все четыре ограничения.

РФ использует инструменты Интерпола для политического преследования неугодных украинцев и политических врагов Путина (мы писали об этом еще три года назад – здесь).

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Валерия Кондратова

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