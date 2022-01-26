МВД проведет тренировки для населения на случай вторжения России

Министерство внутренних дел проведет тренировки для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Они пройдут в разных регионах страны. Об этом 25 января, во время встречи с представителями ветеранских организаций, заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства.

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Также будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

По словам Монастырского, к учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГПСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами.

"Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", – подчеркнул министр.

И. о. главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начало подготовку к этим учениям.

"Мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", – сказал Крук.

24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал информацию британской разведки о том, что Кремль якобы собирается реализовать "план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев".

Украинская власть к подобным заявлениям относится скептически. По итогам заседания СНБО 24 января, на котором рассматривались вопросы обеспечения национальной безопасности, секретарь совета Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский заявили, что у власти "все под контролем, причин для паники нет".

Мэр Киева Виталий Кличко главным бомбоубежищем Киева на случай попытки его захвата российскими военными назвал метрополитен.

Вадим Ребрина

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