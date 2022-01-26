МВД проведет тренировки для населения на случай вторжения России
Министерство внутренних дел проведет тренировки для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Они пройдут в разных регионах страны. Об этом 25 января, во время встречи с представителями ветеранских организаций, заявил глава МВД Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства.
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Также будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.
По словам Монастырского, к учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГПСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами.
"Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", – подчеркнул министр.
И. о. главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начало подготовку к этим учениям.
"Мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", – сказал Крук.
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