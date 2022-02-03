"Мы должны контратаковать". Кулеба призвал поменять стратегию действий против России

В переговорах с Россией необходимо изменить стратегию – нужно контратаковать, вести проактивную игру, задавать Кремлю вопросы. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть.

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Министр рассказал, что сегодня участвовал в заседании Бухарестской девятки (группы стран восточного фланга НАТО) и там призвал перестать только обороняться в дипломатической игре с Россией.

Он сказал: "Россия постоянно навязывает вам динамику процесса. Если мы постоянно будем только защищаться (дипломатически, естественно), то нас в конце концов зажмут в дипломатический угол. Мы должны контратаковать, мы должны вести проактивную игру".

Кулеба предложил первый конкретный шаг для изменения стратегии ведения переговоров.

По его мнению, следует не отвечать России на вопрос: "Каким образом вы будете укреплять свою безопасность, не нанося вреда безопасности России?"

Нужно поставить вопрос России: "Как ты, Россия, будешь гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других?" Речь идет в первую очередь об Украине, Грузии и других странах, который пострадали от агрессии России.

"То есть нужно перевернуть полностью эту игру, потому что, если она будет идти так как раньше, то мы будем бесконечно в этой ловушке. Россия будет постоянно поддавливать, поддавливать, обострять или снижать давление", – объяснил глава МИД.

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Наталия Медведева

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