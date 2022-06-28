UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы должны называть это терроризмом". Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 23:24
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН и призвал исключить Россию из Совбеза. Видео выступления опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский рассказал о ракетных ударах россиян по множеству украинских городов в последние несколько дней, в том числе о вчерашнем ударе по ТЦ в Кременчуге, о погибших и пострадавших в результате атак, среди которых есть и дети.

Президент заявил, что россияне действуют как террористы, а задача ООН – поддерживать мир на планете. Он подчеркнул, что Россия, тем не менее, не была привлечена к ответственности за свои военные преступления, остается членом ООН, и даже имеет место постоянного члена Совбеза ООН.

"Мы должны называть это терроризмом. Иначе Россия будет совершать свои теракты в других странах Европы и Азии – в Польше, Литве, Молдове, Казахстане… Россия уже угрожала многим государствам, в том числе угрожала ее пропаганда", – сказал Зеленский, призвав все цивилизованные государства поддержать международный правопорядок.

"Россия не имеет права принимать участие, обсуждать голосования по вопросам, которые касаются Украины. Это колониальное поведение России. Призываю вас лишить Россию ее голоса на Генассамблее. Это несправедливо, Россия не имеет права оставаться в Совбезе", – заявил Зеленский.

В конце выступления Зеленский объявил минуту молчания по украинцам, погибшим в результате войны России. Представитель РФ – заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский – тоже встал во время минуты молчания.

"Мы должны называть это терроризмом". Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН
  • 7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ООН терроризм совбез
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 