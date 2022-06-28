"Мы должны называть это терроризмом". Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН и призвал исключить Россию из Совбеза. Видео выступления опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский рассказал о ракетных ударах россиян по множеству украинских городов в последние несколько дней, в том числе о вчерашнем ударе по ТЦ в Кременчуге, о погибших и пострадавших в результате атак, среди которых есть и дети.

Президент заявил, что россияне действуют как террористы, а задача ООН – поддерживать мир на планете. Он подчеркнул, что Россия, тем не менее, не была привлечена к ответственности за свои военные преступления, остается членом ООН, и даже имеет место постоянного члена Совбеза ООН.

"Мы должны называть это терроризмом. Иначе Россия будет совершать свои теракты в других странах Европы и Азии – в Польше, Литве, Молдове, Казахстане… Россия уже угрожала многим государствам, в том числе угрожала ее пропаганда", – сказал Зеленский, призвав все цивилизованные государства поддержать международный правопорядок.

"Россия не имеет права принимать участие, обсуждать голосования по вопросам, которые касаются Украины. Это колониальное поведение России. Призываю вас лишить Россию ее голоса на Генассамблее. Это несправедливо, Россия не имеет права оставаться в Совбезе", – заявил Зеленский.

В конце выступления Зеленский объявил минуту молчания по украинцам, погибшим в результате войны России. Представитель РФ – заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский – тоже встал во время минуты молчания.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека.

Оксана Житнюк

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