"Мы единственный суд, который на**й пережил всех". НАБУ собрало эпизоды по ОАСК

Детективы бюро выложили записи разговоров главы ОАСК, его заместителя и других лиц, которых подозревают в попытке захватить госвласть

Национальное антикоррупционное бюро собрало эпизоды, связанные с деятельностью преступной организации, возглавляемой, по версии НАБУ, главой Окружного админсуда столицы Павлом Вовком. В ее составе также есть судьи ОАСК, руководитель Государственной судебной администрации и бывшие члены Высшей квалификационной комиссии судей. По словам бюро, детективы раскрыли целую систему руководимого правосудия, которое способствовало обогащению судей и использовалось Вовком для захвата им власти в судебной системе.

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Эпизод І. Имущество

Было установлено, что у Павла Вовка и судей ОАСК есть дорогостоящие активы (в декларациях отображена только их часть) и что уровень их жизни не соответствует уровню официальных доходов.

Например, один из заместителей Вовка получил от государства в пользование служебную квартиру площадью около 150 кв м. Она была выделена якобы для проживания судьи вместе с родителями, хотя на самом деле это было не так. Впоследствии квартиру продали за более, чем 9 млн грн. А сам председатель ОАСК за последние пять лет более 30 раз побывал за рубежом - в том числе, на Мальдивских островах, и приобрел несколько килограмм золотых изделий.

В 2017-2018 годах бывшая жена Вовка, брат и другой близкий ему человек получили доход от махинаций с облигациями внутреннего государственного займа на общую сумму 15 млн грн. Схема выглядела так. Банк продавал по рыночной цене ценные бумаги родственникам председателя суда, а те перепродавали их третьему лицу по завышенной стоимости. После чего покупатель возвращал ценные бумаги в банк по первоначальной цене. На проведение таких операций требовалось не более одной минуты.

Эпизод ІІ. Заказные решения

По словам НАБУ, в ОАСК часто принимали заказные решения в интересах политических элит и бизнес кругов. Павел Вовк организовывал искусственные, надуманные иски от подставных общественных организаций, а потом судьи "сверхбыстро" их рассматривали. В случае "неповиновения" глава ОАСК давил на судей, угрожал им и мог даже направить жалобу в Высший совет правосудия (ВСП). При этом часто такие решения противоречили закону, но приносили прибыль судьям и главе ОАСК.

Одним из них могло стать решение о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде.

В 2019 году Окружной админсуд Киева рассмотрел иск о признании отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте. Это дало бы возможность распустить Раду. Тогда Вовк заявил, что судьи готовы принять такое решение, чтобы отомстить действующей на тот момент власти.

Глава ОАСК: Не, да обосс * лись там, бл *. Саша (один из бывших нардепов - ред.) звонил, говорил: «Бл *, ты что гонишь, бл *, вы сейчас установите, что нет коалиции ?!».

Судья ОАСК: И что, на что оно повлияет?

Глава ОАСК: Я говорю: «Саша, да, а что ты это, ты сомневался в нашей политической проституции?» Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.

Еще одним таким решением мог стать запрет на выезд госслужащих за границу.

Вовк со своим заместителем разработали план по подаче иска от постороннего лица с требованием запретить госслужащим выезжать за границу после проведения выборов Президента в 2019 году. Предполагается, что так глава ОАСК планировал продемонстрировать свою власть и возможности суда запугать и отомстить бывшим чиновникам.

Для этого один из судей ОАСК разработал проект иска, который был подписан якобы нардепом Давидом Жвания и подан в суд. Производство по делу было открыто, но на следующий день Жвания опроверг подачу такого иска.

Замглавы ОАСК 1 (шепотом): А давай кинем проект искового заявления, человек 150, «прошу запретить, бл *, обязать пограничники».

Замглавы ОАСК 1 (шепотом): «Вылететь, выезд запретить, выезд», на х * й, и кинем, и пусть у нас лежит (смех). И там расписать всех, кого можно, и распишут о ком-то, в любой момент можно обеспечение (постановление об обеспечении иска) * бануть на границу дал, понял. Обеспечение * банул, на границу, только, бл *, это, а чего нет? Фамилия, имя, отчество, год рождения. Они бы пооб * на х * й все.

Глава ОАСК: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, я так думаю, что они бы ах * ели.

Глава ОАСК: Я думаю, обоср * тся пол страны, бл * (смеются). Это шаг ах * ительный. Это сейчас сделаем, сделаем, надо, надо, подождите.

Замглавы ОАСК 1: Число, месяц, год рождения. Потому, что это важно, кто. Ну, когда запрет (несколько слов неразборчиво). Чтоб никакая служба ошибиться не могла.

Судья ОАСК: СНБО, тоже же ограничит?

Судья ОАСК: Нет, нет, ну, вот Паша говорит: «интерес», да, а кто должен быть ответчиком? Ну, или третьим лицом?

Глава ОАСК: Не, погранцов, ставим погранцов, а потом третьими лицами всех. Профилактика правонарушений. Милиция - противоправное бездействие.

Из другого разговора на эту же тему:

Посетитель: Кому будете запрещать въезд?

Глава ОАСК: Мы никому пока запрещать не будем. Но иск не просто так появился. Есть определенные силы, я не могу рассказать.

Эпизод ІІІ. Захват власти главой ОАСК

Конкурс в Высший совет правосудия

В марте 2019 года начался конкурс по отбору двух новых членов в Высший совет правосудия. Павел Вовк, опасаясь, что конкурс в ВРП могут выиграть нелояльные к нему лица, поручил одному из судей ОАСК изучить процедуру проведения конкурса и подготовить иск по нарушениям его проведения, чтобы иметь возможность отменить результаты. По версии НАБУ, целью этих действий был фактический захват власти главой ОАСК в высшем судебном органе.

Глава ОАСК: Я тебя скинул ссылочку. Президент комиссию создал.

Судья ОАСК: Угу.

Глава ОАСК: По проведению членов ВРУ. Правда даты нема и конкурсная комиссия и тд. Это я к тому, что мониторь все, что там будет происходить. У нас ответчиком может быть конкурсная комиссия. Потому что она состоит не из Президента.

Судья ОАСК: Я понял, да, я понял, хорошо.

Глава ОАСК: И надо их сделать, найти какое-то нарушение, как только что-то появится конкретика, да? И сделай иск, чтоб он был, потому что в любой момент можно было. Если они там изберут, типа Филатова (бывший замглавы Администрации Президента - ред.).

Далее глава ОАСК обсуждает создание комиссии по отбору членов в Высший совет правосудия.

Глава ОАСК: Даты еще нема, но уже создал комиссию, типа кого-то провести. Как бы Леша Филатов не думал туда запрыгнуть. Та не, них * я. Что значит даже если запрыгнет? Мы какой-нибудь иск придумаем. Я уже Саше передал, говорю: «Саша, в контексте наших дружеских отношений предупреждаю заранее, если я увижу какого-то пидор * са, лично мне не нравящегося, можешь Петру Алексеевича (бывший Президент Украины - ред.) сказать, что я его лично е * ну (смех). Ну Гранику (бывший нардеп - ред.), я не мог лично Петру Алексеевича такое написать (смех).

После этого замглавы ОАСК предлагает "завести" в комиссии технического кандидата.

Глава ОАСК: Слушай, там, по-моему, срок подачи закончился. Но если не закончился, то может надо попросить **** (один из возможных кандидатов - прим.) податься.

Из разговора главы ОАСК с помощником одного из нардепов по поводу иска против Высшего совета правосудия.

Глава ОАСК: Ну что, как дела?

Помощник: Что ты хотел по поводу Омельчука (истец по делу против конкурсной комиссии - ред.)?

Глава ОАСК: Смотри, когда мы встречались мы обсуждали вопрос (тех сбой связи). Этот предложил этого черта. Сергей Васильевич (бывший нардеп - ред.) так мне подмигнул. Потом говорит: «Да классно, я сам хотел, но не знал, как здесь вот он предложил». Короче, вот этот черт мог быть вторым кандидатом на съезде ученых.... его надо позвать, пригласить на следующей неделе, Сергей Васильевич с ним попьёт чай. И проанализировать, и возможно сделать иск от его имени на комиссию. И попытаться оспорить решение в его недопуск, и остановить на х* й всё остальное. То есть, чтоб, бл * дь, никто никуда не пролез.

Дальше Вовк рассказывает о нарушенном праве, обсуждает, что кандидат командный и просит встречу с ним.

Глава ОАСК: Пусть анализируют и делают иск.

Помощник: Ну, мне кажется, это ты всё придумал.

Глава ОАСК: Нет. Серьёзно. Чего ты?

В итоге глава ОАСК подобрал лояльного к себе кандидата в члены Высшего совета правосудия, который по его указанию обжаловал действия конкурсной комиссии в ОАСК. В апреле 2019 года судья ОАСК запретил комиссии до решения дела по существу принимать решение о назначении кандидатов.

Глава ОАСК: Нам главное добить сейчас вот этих п * дарасов, поотрубать всё, где они нам начали срать, т.е. надо с ВККС разобраться, с * ка, с ВСП (Высший совет правосудия - ред.) разобраться. Потому что там заходят все нормальные люди. Но они Должны зайти, выиграть Аблова (закрыть дисциплинарное дело в ВСП - прим.), потом прекратить бл * все эти производства, Которые пооткрывались, и зае * ашить эту ВККС в кучу.

Дальше судья ОАСК обсуждает с Вовком мотивацию и формулировки вынесенного им решения по комиссии, которое впоследствии было отменено судом апелляционной инстанции.

Захват власти в Высшей квалификационной комиссии судей

Глава ОАСК в разговоре со «своим» кандидатом в ВККС рассказывает о намерении захватить там власть.

Глава ОАСК: Но начнем с того, что Вы Должны думать не только о своем членстве, а о нормальном, как бы о возможности захватить власть, потому что Денисова (Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, которая делегирует своих кандидатов в ВККС) раз сказала «А», пусть сделает«Б», бл * и объявляет вторую вакансию!

Кандидат: Там «х * р» для Денисовой по второму варианту есть?

Глава ОАСК: Уже жалоба в оригинале вчера зашла.

Кандидат: Ну, это будет лучше для нее, что оно законно все идет. Не только же.

Глава ОАСК: Скажем так, она или дружит с нами, и мы ей все помогаем, или она на х * й никому не нужна. Вот и все.

Кандидат: Ну, Денисова усц * тся, блин это.

Глава ОАСК: Ну, сц * тся - не сц * тся. Вопрос не в этом. Хочет она выиграть суд здесь по решениям НАПК - пожалуйста, ко мне! Где ее действия обжалуются? - У нас.

Глава ОАСК: Вот вторая вакансия. А третья вакансия, которую нам должен дать это Холоднюк (глава Государственной судебной администрации - ред.), если объявит конкурс. И тогда у нас получается, как бы заходит новая кровь, и тогда можно там всем давать по жопе.

Глава ОАСК: То есть нам наша задача. Вторую вакансию, раз. ГСА, два. И у нас получается с вами три человека заходит, это в принципе достаточно, чтоб выбить и захватить там власть.

Судьи ОАСК обсуждают возможное участие Павла Вовка во внеочередных выборах в парламент.

Судья ОАСК: Паша, что будем делать, как власть захватывать будем?

Глава ОАСК: Главное её не потерять, Игорь.

Судья ОАСК: Здесь же понимаешь, кто стоит на месте, тот проигрывает. Надо двигаться куда-то.

Ч: А что же ты тогда Паше сказал, чтоб он шел.

Судья ОАСК: А я за судебную говорил. Нах * й ему и законодательная. Я за любой беспредел в судебной ветки власти.

Глава ОАСК: Законопроекты делай. Надо навязывать свой порядок дня.

Эпизод IV. Вмешательство главы ОАСК в деятельность других органов власти

По версии НАБУ, кроме заказных решений, глава ОАСК использовал свое служебное положение и связи также для вмешательства в деятельность других государственных органов и захват власти на всех уровнях судебной системы.

Были задокументированы факты влияния Вовка на судей Конституционного и Верховного судов, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц Национального антикоррупционного бюро (НАПК), Госбюро расследований (ГБР) и других органов власти.

Влияние на Конституционный суд

В феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении (ст. 368-2 УК). До этого детективы НАБУ расследовали факты незаконного обогащения глава ОАСК и его заместителя, но, после признания статьи неконституционной, дела вынужденно закрыли. Сам Вовк, по словам НАБУ, при этом говорил, что такое решение было принято по его «просьбе».

Судья ОАСК: Бутусов (главный редактор одного из украинских СМИ - ред.) написал, по информации журналистов, что судьи Конституционного Суда при двух голосах «против» вынесли решение.

Глава ОАСК: Могу сказать, 14 было «за». Докладчик был против, точно значит так.

Судья ОАСК: А Виктор Васильевич (судья КСУ - ред.) был против?

Глава ОАСК: Нет, Виктор Васильевич был «за» двумя руками, потому что я для него кое-что значу.

Замаглвы ОАСК: Потому что ты ему какую-то х * йню опять замутил, бл *.

Глава ОАСК: Надо всех по чуть-чуть двигать их. Они медленно сами расшевелятся. И вообще я чувствую, что если следующий Президент эту реформу отменит, такое говно будет, как есть, то пойду я в Конституционный Суд, мне там интересней, я вот уже чувствую - там оно (смех).

Замглавы ОАСК: Как ты будешь там работать - на 10 тысяч долларов зарплаты? (смех)

Глава ОАСК: Отлично.

Замглавы ОАСК: - Кривенко (судья КСУ - ред.) мне тогда говорил: «Мы признаем неконституционной. А что это родственников допрашивают, бл * ?! ». Я говорю: «Да их по уголовному делу допрашивают». «А что, не пояснения принимают ли?» Я говорю: «Нет, бл * дь, вызывают и под протокол допрашивают» - «Бл *, и как это так!»

Замглавы ОАСК: Шеф, так ты через всех депутатов давил? Фактически оказывал давление.

Глава ОАСК: На кого?

Замглавы ОАСК: На судей конституционного. За тобой сейчас могут завести дело. Ну, формально, чтоб показать работу. (смех).

Спустя несколько дней это разговор продолжился.

Глава ОАСК: Нашими общими усилиями, в борьбе за общую справедливость родилось решение о незаконном обогащении, о признании неконституционным. Поэтому есть возможность у вас купит на себя все, что вы хотите. Остается открытым вопрос в добродетели (смех).

Судья ОАСК: И остается вопрос, Паша, в другом. В этом самом, в легализации.

Также глава ОАСК добавил, что он занимается в Конституционном суде вопросом признания Закона об очистке власти, по которому были люстрированы чиновники времен беглого диктатора Виктора Януковича, неконституционным.

Глава ОАСК: А Вы не хотите пойти от съезда ученых членом ВККС? В тот момент, когда мы закон в люстрация «ломанем». Ну, потому что я сейчас раскладку вижу, там есть окно.

Глава ОАСК: Смотрите, ну, давайте мы не будем. Мы не можем «поломать» все. Сейчас в Конституционном суде «на выходе», если мы это «добьем», закон о люстрации.

Глава ОАСК: Надо было мне в Конституционный суд когда направить, я бы там уже все решение вынес. «Старые пердуны» ходят друг к другу, водку пьют. А этот, как от ...

Дальше Вовк хвастается перед судьями, что имеет полный контроль над Конституционным судом и ОАСК. Упоминается и Суворовский районный суд Одессы, судья которого в мае 2019 вынес решение о Высшей квалификационной комиссии судей Украины по заказу председателя ОАСК, пишет НАБУ.

Глава ОАСК: Два суда уже принадлежат нам - это Конституционный суд и Окружной административный.

Замглавы ОАСК: И Суворовский, да, тоже? (смех).

Глава ОАСК: Походу, Суворовский хочет в третий записаться (смех).

В августе 2019 года главе и судьям ОАСК сообщают о подозрении за принятие ими заведомо неправосудных решений (ст. 375 УК). Но в июне 2020 года КСУ признает эту норму неконституционной, что фактически делает невозможным привлечь судей ОАСК к ответственности. При этом, само представление о неконституционности этой статьи появляется в ноябре 2019 года.

Решение по ЦИК

В 2019 году в Шестой апелляционный админсуд поступает иск об обжаловании разъяснения ЦИК по оплате труда участников агитации на президентских выборах. В телефонном разговоре с доверенным лицом кандидата в Президенты глава ОАСК отмечает, что готов повлиять на судей для принятия необходимого решения только в случае получения им выгоды.

Глава ОАСК (по телефону): Алло, здорово. Ты мне скажи, пожалуйста, там что-то стремное в этом разъяснении? ... Там какой-то стремный порядок агитации или нет? То есть, все равно ситуация спорная в контексте того, что это вы пытаетесь своих волонтеров там защитить как-то, да? Смотри, я почему спрашиваю. Мне - по барабану. Просто он такой человек, что если там есть интерес, то он тоже сразу, вот я не могу набрать, сказать: «сделай так» и он сделал, он на (нерозбирл.). Ты понимаешь. То есть, он будет петлять, вилять. Поэтому я должен понимать, есть там какой-то интерес у заинтересованных политиков, которые могут проспонсировать это ему или нет?

Влияние на чиновников НАПК

В начале 2019 глава ОАСК в телефонном разговоре с бывшим работником НАПК обсуждает коммерческое решение вопроса о протоколе об административном правонарушении, связанном с коррупцией, который планируется составить на одного из народных депутатов (сейчас этот нардеп обвиняется по уголовному производству, расследуемому НАБУ).

Глава ОАСК (по телефону): Смотри, смотри, а в чем там вопрос? Там, может что мне рассказал его юрист, там полу-хе * ю ему там придумали. Дайте справку, мы «отцифруем» ее (определим цену вопроса - ред.), да и не будем морочить голову, да и все решим. ... Не, я это знаю, там голяк, оно без судебной перспективы. Вопрос, че нам тянуть? Дайте Ваше видение, справку как Вы видите.

Глава ОАСК (по телефону): Алло. Привет. По Боре. Вы написали отложить на когда? На четверг? Напишите отложить с четверга ещё на неделю. Это первое. И я, в принципе, поговорили по поводу, так как мы с тобой говорили. Там понимание есть, единственное что, давай, например, назовём 30 вот, 10 - наши, а дальше отдадим и все решим. Да, то есть ты переговоры, согласуя, забери - раз. Второй момент - надо написать объяснение.

Создание препятствий в назначении в Верховный Суд "нелояльных людей"

Кроме того, глава ОАСК решил помешать назначению "нелояльных" к нему бывшего председателя и одного из членов Высшего совета правосудия на должность судей Верховного Суда. Он планировал блокировать голосование за них на заседании Рады, найдя голоса «против» и получив «заказной» вывод НАПК о наличии конфликта интересов между главой Верховного Суда и членами Высшего совета правосудия, участвующих в конкурсе.

Глава ОАСК (по телефону, вероятно с членом ВСП): Вам надо реально собрать какие-то голоса и сделать так, чтоб никого на х* й не пропустили, пока с вами вопрос не согласован. Там много дураков и плюс... Ну, Бенедисюк (экс-глава ВСП - ред.) переживает за это, за Артура (экс-замглавы Высшего хозяйственного суда - ред.), понял? По Артуру. Ну, в контексте того, что он вые * ал Артура, типа как бы не совсем по-правильному и может теперь получить такую ​​ответку, что не пройдет в Верховный. И нервничает сильно, нервничает сильно.

Далее Вовк говорит о необходимости «купить» в НАПК вывод о наличии конфликта интересов между председателя ВСП и главы ВСУ по голосованию за кандидатов в Верховный Суд, а также о том, как можно помешать назначению в Верховный Суд нелояльных к нему членов ВСП.

Во время разговора глава ОАСК вспоминает иск, поданный против председателя ВСУ, который он лично рассматривает. Иск касается запрета главе ВСУ участвовать в заседаниях ВСП по вопросам назначения будущих судей ВСУ.

Глава ОАСК: Интересно, как там ВСП идет? Потому что там же рассматривают. У нас суд, я открыл производство против Данишевской (председатель Верховного Суда - ред.), вот, и НАПК вроде выявило «признаки конфликта интересов в ее действиях».

В 2018 году Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство по замглавы ОАСК за нарушение правил судейской этики и поведение, порочащего звание судьи. По словам НАБУ, желание заместителя главы ОАСК избежать ответственности и ощущение абсолютной безнаказанности привело к тому, что он, вероятно, вместе с Вовком, организовал «минировании» здания ВСП для срыва заседания.

Адвокат: Ну, до 8-го, там три недели. Надо нанимать активистов, который будут звонить и говорить, что ВСП заминирован.

Замглавы ОАСК: В смысле, три недели?

Адвокат: Ну, там есть одна судья Соломенского суда, как ее, на «К». Как рассматривается ее дело, постоянно ВСП минируют.

Замглавы ОАСК: Ну, хорошо, давай решим, для меня очень вот другой важный вопрос. Восьмое число, тут до 8-го еще дох * я. Что с 5-м? (смех) восьмого, бл *, (что-то шепотом) перезвонить, что совет заминирован вообще?

Судья ОАСК: - Ты так не говори, это неконституционно.

Дальше глава ОАСК рассказывает о том, что планирует встретиться с начальником полиции Киева, чтобы тот поспособствовал срыву заседания ВСП из-за «минирования».

После Вовк в разговоре со своим заместителем сообщает, что «минирование»не сработало, а заседание состоялось - на нем дисциплинарная палата ВСП приняла решение уволить замглавы ОАСК.

Глава ОАСК (по телефону, вероятно со своим заместителем - ред.): Кому позвонить, не понял? Все сделали! Ну, никто, не захотела выходить. Да, с того не пускали, с того не пускали, она (член ВСП - докладчик по делу судьи ОАСК - ред.) сказала: «Идите все на х * й, я буду работать».

Эпизод V. "Особенный" статус ОАСК и судей

В марте 2019 года заместитель главы ОАСК празднует день рождения в одном из киевских ресторанов. На празднование приходит много известных людей, в том числе участников дел, которые рассматривались в ОАСК, поэтому, по словам НАБУ, глава и судьи админсуда забеспокоились, решив проверить через свои контакты трафик телефона журналистки, которая готовила сюжет о мероприятии. Кроме того, как было установлено следствием, банкет судьям обошелся по заниженной стоимости.

Судья ОАСК: Ну, с чеками на самом деле, если они официально пробили чеки, то чеки (говорят одновременно). Если они через кассу пробили чеки, то они в налоговой светятся, оно же фиксируется.

Глава ОАСК: Не, ну, понятно. Ну, они в любом случае, надо спросить, сколько вы официально для себя за вчерашний день показали?

Замглавы ОАСК: Да они мне дали чек. Пятнадцать семьсот.

Дальше разговор продолжается о журналистке "Следствие-инфо", которая делала сюжет о празднике.

Замглавы ОАСК: А вот этот вопрос, кстати, по вот этой барышне, ну у нее же есть телефон, все на сайте, да? Ну я не думаю, что кто-то б * ть, что у нее два телефона, у этой. Ну это же все одна барышня, по «Следствие-инфо», журналистка. Ну я не думаю, что у нее два номера, как у нас, там такой.

Глава ОАСК: Не, ну кто (неразборч.), телефон хоть твой и слушался? Но это несерьезно исключительно только из того ...

Глава ОАСК: А, так да. Дай мне телефон. Сделай мне сообщение смс-кой. «Можно пробить локацию и трафик соединения с кем, что. Локацию, трафик соединения». Чуешь? Можешь сообщение? «Необходим трафик, локации, трафик соединений, локации, по мобильному номеру такому-то, с такого-то по такое-то». Возьми за один день.

Замглавы ОАСК: Да. Можно сделать в День рождения. Чтобы убедиться, что она была около ресторана. И от этого телефона.

Глава ОАСК: Сделай мне сообщение, мне скинь и посмотрим, с кем она.

Глава ОАСК (говорит по телефону): Слышишь, Саша, а поможешь знаешь, в чем? Мы сейчас тебе сбросим сообщением телефончик. За неделю посмотреть, с кем бился, трафик, трафик соединений. Может вычислим, кто же стуканул. Ну, просто интересно.

Также судьи ОАСК неоднократно хвастались «особым статусом» их суда.

Глава ОАСК: Такая мысль была. Но тогда я бы не сделал многих вещей. То есть я себе тоже каких-то задач. Мне интересно было показать, что допустим мы можем быть уникальным. Ну, а чего мы не уникальные? Мы единственный суд, который вообще на** й 5 лет пережил их всех. Не ликвидированный, не реформированный, неоцененный.

Судья ОАСК: Недобропорядочный.

Глава ОАСК: Пошли они на х * й.

Судья ОАСК: Показываем зубы. Бл *.

Продолжение разговора об ОАСК на следующий день.

Судья ОАСК: Но самый надежный, как автомат Калашникова, это - Окружной административный суд.

Посетитель кабинета главы ОАСК: Да.

Судья ОАСК: Будем надеяться, что он не только все эти власти пережил, но и еще 15 переживет.

По утверждению НАБУ, приведенные записи являются лишь частью большого массива информации. Сейчас детективы бюро проводят следственные действия по месту работы и жительства судей ОАСК и других участников преступной организации.

В рамках производства фигурируют должностные лица судебной ветви власти, Высший совет правосудия, Государственной судебной администрации Украины, народные депутаты Украины, руководители центральных органов государственной власти и других правоохранительных органов.

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Дарья Мостовая

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