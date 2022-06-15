"Мы не обидимся". Западные Балканы "за" кандидатство Украины в ЕС — премьер Албании

Черногория, Северная Македония и Албания поддержат предоставление Украине статуса кандитата в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем.

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По его словам, страны Западных Балкан выражают поддержку Украине по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС, и отметил, что "никто не обидится", если Украина получит статус кандидата раньше балканских стран.

"Мы не хотим, чтобы кто-то спекулировал тем фактом, что Евросоюз где-то обходит нас и мы якобы обижены, что Украина где-то нас обошла. Это не так, мы считаем данные вопросы отдельными. У нас есть некоторые разногласия с ЕС, но мы остаемся приверженцами европейского пути, также, как и понимаем желание Украины получить статус кандидата в члены ЕС. С нашей стороны мы это полностью поддерживаем", — сказал Рама.

Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вероятность того, что Украина скоро станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика, и "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится". Он считает, что быстрое получение статуса кандидата Украиной было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления такого статуса.

По данным Politico, Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Решение о статусе должны принять лидеры Евросоюза на саммите ЕС 23-24 июня. Украинские власти неоднократно заявляли, что не воспримут никаких альтернатив статусу кандидата в ЕС.

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Дмитрий Гриниченко

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