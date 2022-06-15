UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы не обидимся". Западные Балканы "за" кандидатство Украины в ЕС — премьер Албании

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 18:40
Эди Рама и Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)

Черногория, Северная Македония и Албания поддержат предоставление Украине статуса кандитата в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, страны Западных Балкан выражают поддержку Украине по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС, и отметил, что "никто не обидится", если Украина получит статус кандидата раньше балканских стран. 

"Мы не хотим, чтобы кто-то спекулировал тем фактом, что Евросоюз где-то обходит нас и мы якобы обижены, что Украина где-то нас обошла. Это не так, мы считаем данные вопросы отдельными. У нас есть некоторые разногласия с ЕС, но мы остаемся приверженцами европейского пути, также, как и понимаем желание Украины получить статус кандидата в члены ЕС. С нашей стороны мы это полностью поддерживаем", — сказал Рама. 

Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вероятность того, что Украина скоро станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика, и "слишком многим странам ЕС эта идея не нравится". Он считает, что быстрое получение статуса кандидата Украиной было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления такого статуса.

Читайте также: Италия и Польша – за статус кандидата в ЕС для Украины. С Францией, Германией – переговоры

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз евроинтеграция Западные Балканы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 