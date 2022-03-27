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Мы не сядем за стол с Россией, если будем говорить о демилитаризации – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 20:17
Мы не сядем за стол с Россией, если будем говорить о демилитаризации – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Украина не сядет за стол переговоров с Россией, если речь будет идти о демилитаризации или о "денацификации". Об этом президент Владимир Зеленский заявил в первом с начала полномасштабной войны интервью сотрудникам росСМИ.

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"Денацификация" и демилитаризация — вообще мы не обсуждаем это. Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи", – сказал он.

Зеленский добавил, что украинская делегация об этом заявила еще на первой встрече с российскими визави в Беларуси.

"Предметной я бы ее (встречу. – Ред.) не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют", – сказал Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война переговоры демилитаризация денацификация
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