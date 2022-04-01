"Мы – одно целое". Кулеба в Польше пообщался об оружии, санкциях и блокировании фур в РФ
"Как и 100, и 300 лет назад" глубокое объединение усилий Украины и Польши выгодно всей Европе. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал на брифинге в Варшаве, куда прибыл с нардепом Марьяной Безуглой для переговоров с польским правительством.
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По его словам, сегодня, 1 апреля, у них были встречи со всеми ключевыми лицами Польши, от президента Анджея Дуды до министров и депутатов.
"Мы объединены и [являемся сейчас] одно целое", – подчеркнул министр иностранных дел.
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Кулеба также сказал о следующем:
→ скоординировали действия для усиления санкций против РФ и обсудили блокирование торговли между Россией и странами Европы, которое происходит (транспортно) через территорию Польши, то есть "вопрос фур";
→ отметил евролидерство Польши по отказу от энергоносителей РФ;
→ обсудили проблемы беженцев. Поблагодарил польский народ за то, как он первым пришел на помощь, и заверил, что Украина всегда первой поможет, если какая-то беда случится с нашими западными соседями;
→ обсуждали укрепление обороноспособности как Украины, так и общей. Кулеба отказался вдаваться в детали. "Переговоры продолжаются";
→ скоординировали усилия по максимальному ускорению евроинтеграции Украины.
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