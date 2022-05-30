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"Мы за Зеленского". Экс-нардепы от ОПЗЖ создали группу и готовы к сотрудничеству с властью

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 13:09
Игорь Абрамович, Вадим Столар, Александр Фельдман (коллаж – LIGA.net)

13 нардепов, входивших в запрещенную фракцию ОПЗЖ, создали новую депутатскую группу Восстановления Украины и рассчитывают на сотрудничество с властями. Об этом говорится в материале LIGA.net.

В ее состав вошли, в частности, столичный застройщик Вадим Столар, харьковские бизнесмены Александр Фельдман и Игорь Абрамович. Осенью журналисты фиксировали встречу Абрамовича с Давидом Арахамией, лидером фракции СН.

Именно вокруг Абрамовича после ликвидации ОПЗЖ начала выстраиваться новая депутатская группа. Для ее создания нужно было найти еще четырех нардепов. На помощь пришли бывшие "слуги". В частности, Александр Юрченко (фигурировал в скандальном ДТП летом 2021-го), Артем Дмитрук и Олег Воронько (на момент создания группы – члены межфракционного объединения эксспикера Совета Дмитрия Разумкова).

Столар заявил LIGA.net, что сегодня все депутаты "должны сплотиться вокруг президента и Украины для защиты государства".

В Слуге народа отвергают связь новой группы с Банковой. "Они бизнесмены и прагматики. Им нужно быть в нормальных отношениях с властью, – объясняет LIGA.net нардеп от СН Никита Потураев. – Группа – это формализация твоего присутствия в Раде. Если ты набрал людей на группу – у тебя совсем другой статус. Это возможность участвовать в согласительном совете. У тебя есть политический вес".

Но нардеп признает: Слуге народа будет "легче понимать, с кем договариваться", в случае сложных парламентских решений.

Подробнее читайте в тексте: Бойко под флагом ЕС, Медведчук с компроматом. Как ОПЗЖ разлагается и думает о реванше

Юрий Смирнов
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ОПЗЖ восстановление украины
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