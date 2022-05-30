"Мы за Зеленского". Экс-нардепы от ОПЗЖ создали группу и готовы к сотрудничеству с властью

13 нардепов, входивших в запрещенную фракцию ОПЗЖ, создали новую депутатскую группу Восстановления Украины и рассчитывают на сотрудничество с властями. Об этом говорится в материале LIGA.net.

В ее состав вошли, в частности, столичный застройщик Вадим Столар, харьковские бизнесмены Александр Фельдман и Игорь Абрамович. Осенью журналисты фиксировали встречу Абрамовича с Давидом Арахамией, лидером фракции СН.

Именно вокруг Абрамовича после ликвидации ОПЗЖ начала выстраиваться новая депутатская группа. Для ее создания нужно было найти еще четырех нардепов. На помощь пришли бывшие "слуги". В частности, Александр Юрченко (фигурировал в скандальном ДТП летом 2021-го), Артем Дмитрук и Олег Воронько (на момент создания группы – члены межфракционного объединения эксспикера Совета Дмитрия Разумкова).

Столар заявил LIGA.net, что сегодня все депутаты "должны сплотиться вокруг президента и Украины для защиты государства".

В Слуге народа отвергают связь новой группы с Банковой. "Они бизнесмены и прагматики. Им нужно быть в нормальных отношениях с властью, – объясняет LIGA.net нардеп от СН Никита Потураев. – Группа – это формализация твоего присутствия в Раде. Если ты набрал людей на группу – у тебя совсем другой статус. Это возможность участвовать в согласительном совете. У тебя есть политический вес".

Но нардеп признает: Слуге народа будет "легче понимать, с кем договариваться", в случае сложных парламентских решений.

Подробнее читайте в тексте: Бойко под флагом ЕС, Медведчук с компроматом. Как ОПЗЖ разлагается и думает о реванше

20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте.

12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.

Юрий Смирнов

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