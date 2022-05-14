На берег Одессы выбросило мину оккупантов. Жителям нужно быть осторожными – готовят подрыв

Сегодня, 14 мая, на побережье Одессы из-за шторма выбросило мину российских оккупантов. Власти просят жителей быть осторожными – планируют подрыв. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, наш сапер принял решение подорвать мину на месте", – сказал он.

По словам Марченко, подрыв мины запланирован на завтра, 15 мая. Он просит граждан не посещать пляжи – это опасно для жизни.

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Яна Катасонова

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