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На Донбассе армия РФ не получает желаемого эффекта от артиллерии и авиаударов – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 02:17
На Донбассе армия РФ не получает желаемого эффекта от артиллерии и авиаударов – Пентагон - Фото
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона)

Российская армия не достигает желаемого эффекта от артиллерийских и авиаударов по украинским позициям и это замедляет ее наступление на Донбассе. Об этом заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

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По его словам, россияне на Донбассе Украины продолжают использовать артиллерию и авиаудары перед наземными атаками, но их наступление развивается медленно и неравномерно.

Кирби отметил, что артиллерийские и авиационные удары россиян не приносят того эффекта, который они хотели бы получить.

"Они сталкиваются с жестким сопротивлением украинцев, – сказал спикер Пентагона. – Поэтому мы считаем, что за последние 24 часа прогресс был медленным и неравномерным. Мы также считаем, что они отстают от графика в том, что они пытались достичь на Донбассе".

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Наталия Медведева
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пентагон Донбасс наступление
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