На Донбассе отбили семь атак оккупантов, уничтожили 10 танков и истребитель Су-30 – ООС

За сутки 18 апреля на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил продолжали отбивать атаки и уничтожать технику врага. Об этом сообщает ООС.

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Как отмечается, украинские военные успешно отбили семь атак российских оккупантов.

Военнослужащие ВСУ уничтожили такую технику врага:

- 10 танков;

- 1 артиллерийскую систему;

- 18 единиц бронированной техники;

- 8 единиц автомобильной техники;

- 1 миномет противника вместе с расчетом;

- 1 вражеский истребитель Су-30;

- 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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Наталия Медведева

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