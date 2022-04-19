На Донбассе отбили семь атак оккупантов, уничтожили 10 танков и истребитель Су-30 – ООС
19.04.2022, 00:17
Остатки Орлана (Фото: Генштаб ВСУ)
За сутки 18 апреля на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил продолжали отбивать атаки и уничтожать технику врага. Об этом сообщает ООС.
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Как отмечается, украинские военные успешно отбили семь атак российских оккупантов.
Военнослужащие ВСУ уничтожили такую технику врага:
- 10 танков;
- 1 артиллерийскую систему;
- 18 единиц бронированной техники;
- 8 единиц автомобильной техники;
- 1 миномет противника вместе с расчетом;
- 1 вражеский истребитель Су-30;
- 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
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