На Донбассе украинские бойцы отбили 13 атак, уничтожили 20 единиц техники и семь БПЛА
Группировка Объединенных сил отбила сегодня 13 атак российских оккупантов. На двух локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.
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Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта, из них: 67 жилых домов, центр безопасности граждан, предприятие "Азот", мебельную и центральную обогатительную фабрики и отделение полиции. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли три мирных жителя, еще трое ранены.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
• два танка;
• шесть артиллерийских систем;
• восемь боевых бронированных машин;
• четыре вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь вражеских БПЛА типа "Орлан-10".
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что в течение суток, 1 июня, в районе ответственности группировки российские войска совершили одну атаку. Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами.
Потери врага составляют:
личного состава – 38;
- БТР – 1;
- ББМ – 1;
- артиллерийских систем – 1;
- минометов – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1;
- экипаж БпАК – 1.
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