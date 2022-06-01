На Донбассе украинские бойцы отбили 13 атак, уничтожили 20 единиц техники и семь БПЛА

Группировка Объединенных сил отбила сегодня 13 атак российских оккупантов. На двух локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта, из них: 67 жилых домов, центр безопасности граждан, предприятие "Азот", мебельную и центральную обогатительную фабрики и отделение полиции. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли три мирных жителя, еще трое ранены.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• два танка;

• шесть артиллерийских систем;

• восемь боевых бронированных машин;

• четыре вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что в течение суток, 1 июня, в районе ответственности группировки российские войска совершили одну атаку. Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами.

Потери врага составляют:

личного состава – 38;

БТР – 1;

ББМ – 1;

артиллерийских систем – 1;

минометов – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 1;

экипаж БпАК – 1.

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Вадим Ребрина

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