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На Донбассе украинские бойцы отбили 13 атак, уничтожили 20 единиц техники и семь БПЛА

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01.06.2022, 22:56
На Донбассе украинские бойцы отбили 13 атак, уничтожили 20 единиц техники и семь БПЛА - Фото
Украинский военный (фото – Генштаб ВСУ)

Группировка Объединенных сил отбила сегодня 13 атак российских оккупантов. На двух локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта, из них: 67 жилых домов, центр безопасности граждан, предприятие "Азот", мебельную и центральную обогатительную фабрики и отделение полиции. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли три мирных жителя, еще трое ранены.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• два танка;

• шесть артиллерийских систем;

• восемь боевых бронированных машин;

• четыре вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили семь вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что в течение суток, 1 июня, в районе ответственности группировки российские войска совершили одну атаку. Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами.

Потери врага составляют:

личного состава – 38;

  • БТР – 1;
  • ББМ – 1;
  • артиллерийских систем – 1;
  • минометов – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1;
  • экипаж БпАК – 1.

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Вадим Ребрина
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