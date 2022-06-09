UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе защитники Украины отбили 7 атак, уничтожив 10 танков, 5 БПЛА и другую технику

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 23:47
На Донбассе защитники Украины отбили 7 атак, уничтожив 10 танков, 5 БПЛА и другую технику - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Украинские защитники и защитницы из состава группировки объединенных сил отразили сегодня семь атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию. В результате этих обстрелов погибли два гражданских лица.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 10 танков;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 4 боевые бронированные машины;
  • 3 специальных бронированных автомобиля;
  • 4 единицы автомобильной техники;
  • 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 БПЛА типа Орлан-10.

Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" сегодня уничтожили:

  • личного состава – 32
  • БМП – 1
  • АТТ – 3
  • БПЛА – 1
  • склад с б/п – 1

Читайте также: Армия РФ ищет слабые места в обороне Северодонецка и провалила штурм в пригороде – Генштаб

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оос Донбасс отг восток
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 