На Донбассе защитники Украины отбили 7 атак, уничтожив 10 танков, 5 БПЛА и другую технику
Украинские защитники и защитницы из состава группировки объединенных сил отразили сегодня семь атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.
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Российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию. В результате этих обстрелов погибли два гражданских лица.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 10 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 4 боевые бронированные машины;
- 3 специальных бронированных автомобиля;
- 4 единицы автомобильной техники;
- 1 склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 БПЛА типа Орлан-10.
Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" сегодня уничтожили:
- личного состава – 32
- БМП – 1
- АТТ – 3
- БПЛА – 1
- склад с б/п – 1
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