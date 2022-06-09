На Донбассе защитники Украины отбили 7 атак, уничтожив 10 танков, 5 БПЛА и другую технику

Украинские защитники и защитницы из состава группировки объединенных сил отразили сегодня семь атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию. В результате этих обстрелов погибли два гражданских лица.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

10 танков;

7 артиллерийских систем;

4 боевые бронированные машины;

3 специальных бронированных автомобиля;

4 единицы автомобильной техники;

1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 БПЛА типа Орлан-10.

Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" сегодня уничтожили:

личного состава – 32

БМП – 1

АТТ – 3

БПЛА – 1

склад с б/п – 1

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Вадим Ребрина

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