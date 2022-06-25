На саммите G7 в Баварии будут обсуждать поддержку Украины и угрозы для экономики

Саммит Большой семерки пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Лидеры стран G7 намерены обсуждать поддержку Украины и нарастающие угрозы для мировой экономики. Об этом сообщает Anadolu.

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Для обсуждения на саммите предложены пять генеральных тем – "устойчивый мир", "экономическая стабильность и трансформация", "здоровый образ жизни", "инвестиции в лучшее будущее" и "многосторонность".

Участники встречи намерены уделить особое внимание ситуации в Украине и подходам к ее послевоенному восстановлению.

Германия как принимающая страна и председатель саммита заявила, что ее приоритетом будет создание глобального альянса по продовольственной безопасности, достижение единого подхода к борьбе с будущими пандемиями и формирование "климатического клуба", задачей которого будет создание преимуществ для компаний с экологически чистыми технологиями.

Отдельной темой обсуждения на саммите планируется сделать торгово-экономическую активность Китая.

Саммит Большой семерки пройдет перед саммитом НАТО, который запланирован на 28-30 июня в Мадриде.

В G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.

19 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что саммит Большой семерки ясно даст понять, что Украина может рассчитывать на получение необходимой ей поддержки столько, сколько это будет необходимо.

Сергей Бережной

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