На сегодня Россия не создала ни одной наступательно-ударной группировки – Резников

На этот момент Россия не создала ни одной ударно-наступательной группировки, которые необходимы для полномасштабного вторжения. Об этом в эфире "Права на власть" заявил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, сегодня количество российских войск у границ Украины не намного больше, чем было весной 2021 года.

"Главное в другом. Вслушайтесь в цифры. 125 000 наземного компонента плюс авиационный, морской... Ну, пусть будет 140 000. Вдоль всех границ Украины с РФ и временно оккупированным Крымом и ОРДЛО", – сказал Резников.

Вместе с тем, по его словам, по состоянию на сегодняшний день "россияне как вооруженные силы пока что ни в одном месте не создали так называемую наступательно-ударную группировку".

Резников отметил, что это данные не только украинского разведсообщества, но и данные партнеров.

"В случае принятия решения в Кремле о полномасштабном вторжении им нужно время на формирование такой ударно-наступательной группировки. И это не один день, и даже не два. Мы это увидим. Поэтому я вас очень прошу: не рисуйте апокалиптических сценариев", – сказал министр.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что угроза нового вторжения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока России посягает на украинские территории, однако СНБО сегодня не видит предпосылок, что наступление произойдет в ближайшие дни.

МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по "гарантиям безопасности", сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сказал, что есть шанс на достижение договоренностей и предложил продолжить переговоры.

Напряженность вокруг Украины достигла невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.

Вадим Ребрина

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