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На сегодня Россия не создала ни одной наступательно-ударной группировки – Резников

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 23:35
На сегодня Россия не создала ни одной наступательно-ударной группировки – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)

На этот момент Россия не создала ни одной ударно-наступательной группировки, которые необходимы для полномасштабного вторжения. Об этом в эфире "Права на власть" заявил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, сегодня количество российских войск у границ Украины не намного больше, чем было весной 2021 года.

"Главное в другом. Вслушайтесь в цифры. 125 000 наземного компонента плюс авиационный, морской... Ну, пусть будет 140 000. Вдоль всех границ Украины с РФ и временно оккупированным Крымом и ОРДЛО", – сказал Резников.

Вместе с тем, по его словам, по состоянию на сегодняшний день "россияне как вооруженные силы пока что ни в одном месте не создали так называемую наступательно-ударную группировку".

Резников отметил, что это данные не только украинского разведсообщества, но и данные партнеров.

"В случае принятия решения в Кремле о полномасштабном вторжении им нужно время на формирование такой ударно-наступательной группировки. И это не один день, и даже не два. Мы это увидим. Поэтому я вас очень прошу: не рисуйте апокалиптических сценариев", – сказал министр.

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Вадим Ребрина
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Алексей Резников Россия
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