UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На уничтоженном в Бердянске корабле было 400 российских морпехов и 20 танков – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 02:57
На уничтоженном в Бердянске корабле было 400 российских морпехов и 20 танков – Арестович - Фото
Уничтоженный российский БДК (фото - скриншот из видео)

На уничтоженном в Бердянске российском большом десантном корабле "Саратов" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Полностью уничтожен БДК "Саратов". Сначала объявили, что "Орск", но все таки "Саратов". В любом случае у него на борту было порядка 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты. Все это шло на Мариуполь", – сказал он.

Арестович отметил, что на юге партизаны хорошо поработали с рельсами, поэтому оккупанты не могут провести поставки по железной дороге и пытаются сделать их через море.

"Три корабля стояли рядом. Один уничтожили. Возле второго 150 человек личного состава снялось и находилось между кораблями, когда туда прилетело. И двое отходивших (корабля, – ред.) имели возгорания. Один – серьезно, другой – меньше", – сказал он.

  • Утром 24 марта украинские силы уничтожили в порту Бердянска российский корабль "Саратов", а также повредили "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Потери российской армии уточняются.

 

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бердянск корабль саратов морпехи войска россии танки бтр Алексей Арестович мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 