На уничтоженном в Бердянске корабле было 400 российских морпехов и 20 танков – Арестович

На уничтоженном в Бердянске российском большом десантном корабле "Саратов" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Полностью уничтожен БДК "Саратов". Сначала объявили, что "Орск", но все таки "Саратов". В любом случае у него на борту было порядка 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты. Все это шло на Мариуполь", – сказал он.

Арестович отметил, что на юге партизаны хорошо поработали с рельсами, поэтому оккупанты не могут провести поставки по железной дороге и пытаются сделать их через море.

"Три корабля стояли рядом. Один уничтожили. Возле второго 150 человек личного состава снялось и находилось между кораблями, когда туда прилетело. И двое отходивших (корабля, – ред.) имели возгорания. Один – серьезно, другой – меньше", – сказал он.

Утром 24 марта украинские силы уничтожили в порту Бердянска российский корабль "Саратов", а также повредили "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Потери российской армии уточняются.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.