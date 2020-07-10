На встрече в нормандском формате договорились о продолжении обмена
10.07.2020, 17:53
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Встреча в нормандском формате продолжалась около 11 часов
На встрече советников лидеров стран нормандского формата в Берлине стороны договорились о продолжении обмена удерживаемыми лицами. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает корреспондент LIGA.net.
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Он отметил, что это была первая встреча, в которой участвовал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Она продолжалась около 11 часов. По словам Ермака, встреча была "непростой".
"Мы договорились о продолжении обмена. Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", - сказал Ермак.
- 8 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что во время заседания трехсторонней контактной группы Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.
- Между тем представитель РФ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась согласовать с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР ряд участков разминирования на линии соприкосновения, а также "списки на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц".
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