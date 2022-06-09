На юге авиация ВСУ накрыла опорный пункт врага, артиллерия – три склада боеприпасов

8 июня на южном направлении авиация и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли удары по позициям российских оккупантов, что привело к потерям живой силы и техники врага. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в Херсонской области авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов.

В результате ударов ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ были уничтожены 30 россиян, две единицы бронированной и четыре – автомобильной техники.

"Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов", – говорится в сообщении ОК Юг.

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Наталия Медведева

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