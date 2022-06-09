UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На юге авиация ВСУ накрыла опорный пункт врага, артиллерия – три склада боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 02:24
На юге авиация ВСУ накрыла опорный пункт врага, артиллерия – три склада боеприпасов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

8 июня на южном направлении авиация и артиллерия Вооруженных Сил Украины нанесли удары по позициям российских оккупантов, что привело к потерям живой силы и техники врага. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в Херсонской области авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов.

В результате ударов ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ были уничтожены 30 россиян, две единицы бронированной и четыре – автомобильной техники.

"Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов", – говорится в сообщении ОК Юг.

Читайте также: Западная артиллерия уже приносит пользу Украине – глава Николаевской ОВА

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери врага
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 