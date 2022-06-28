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На юге ВСУ нанесли пять авиаударов по оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 02:53
На юге ВСУ нанесли пять авиаударов по оккупантам - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

27 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли пять авиационных ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Враг, используя вертолетные удары, пытался отвоевать три населенных пункта в Херсонской области. ВСУ не уступили.

Штурмовики и многоцелевые вертолеты ВСУ нанесли пять авиаударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снигиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты уточняются.

Ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач уничтожили: 18 российских оккупантов, танк Т-72, ​​самоходную гаубицу "Акация", автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе.

Читайте также: Авиация ВСУ за сутки уничтожила десятки единиц техники, живую силу и склад боеприпасов РФ

Наталия Медведева
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потери врага
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