UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Змеином прилетело по очередному Панцирю-С1, под Херсоном – по складам боеприпасов врага

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 03:59
На Змеином прилетело по очередному Панцирю-С1, под Херсоном – по складам боеприпасов врага - Фото
Остров Змеиный (Фото: Maxar)

22 июня Вооруженные Силы Украины продолжили уничтожать позиции российских оккупантов на острове Змеиный и южном направлении в целом. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

За сутки на южном направлении в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ огневых задач уничтожено:

- 20 оккупантов;

- самоходная гаубица "Мста-С";

- 23 мм зенитная установка;

- тягач;

- четыре единицы автомобильной техники

- два склада боеприпасов в Херсонской области.

  • 21 июня на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Читайте также: Остров Змеиный. Операция будет продолжаться до его полного освобождения – Буданов

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Змеиный потери врага
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 