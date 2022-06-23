На Змеином прилетело по очередному Панцирю-С1, под Херсоном – по складам боеприпасов врага

22 июня Вооруженные Силы Украины продолжили уничтожать позиции российских оккупантов на острове Змеиный и южном направлении в целом. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

За сутки на южном направлении в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ огневых задач уничтожено:

- 20 оккупантов;

- самоходная гаубица "Мста-С";

- 23 мм зенитная установка;

- тягач;

- четыре единицы автомобильной техники

- два склада боеприпасов в Херсонской области.

21 июня на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

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Наталия Медведева

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