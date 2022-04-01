Начался новый раунд переговоров с РФ, после прошлого раунда позиции сторон не изменились

Сегодня переговоры Украины с Россией продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп. Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Также глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве сказал, что Украина пока не получила полноценного ответа на предложения, озвученные во время переговоров в Стамбуле.

"Мы слышали публичные заявления, которые прозвучали от российских высокопоставленных лиц, но мы ждем полноценный формальный ответ на наши инициативы", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что из такого ответа станет ясно, продолжит Россия говорить языком ультиматумов или все-таки намерена перейти к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений.

Глава делегации РФ Владимир Мединский подтвердил в Telegram начало нового раунда переговоров и написал, что его "позиции по Крыму и Донбассу – неизменны".

Сергей Бережной

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