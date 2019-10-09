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Нардеп опубликовал данные о "вмешательстве США" в работу НАБУ

Нардеп опубликовал данные о "вмешательстве США" в работу НАБУ - Фото
Андрей Деркач (фото - Facebook)
09.10.2019, 10:57

Деркач сообщил, что передал эти документы в ГБР и ГПУ

Экс-регионал и внефракционный народный депутат IX созыва Андрей Деркач на пресс-конференции в агентстве Интерфакс опубликовал документы, которые якобы свидетельствуют о вмешательстве дипломатов США в работу украинских правоохранителей по "делу Байденов".

По словам Деркача, документы он получил от журналистов-расследователей на правах анонимности, поскольку те опасаются за личную безопасность.

Согласно этим документам, первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел о компании Burisma, в которых фигурирует экс-вице президент США Джозеф Байден и его сын Хантер.

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Деркач также опубликовал данные, которые, считает он, свидетельствуют о вмешательстве украинских правоохранителей и чиновников в выборы в США и о возможных коррупционных деяниях Байденов.

Кроме того, он заявил о наличии документов, которые якобы указывают на давление на экс-генпрокурора Виктора Шокина во время расследования "дела Байденов".

Деркач сообщил, что уже передал документы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. LIGA.net позвонила в ведомства, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Однако в ГПУ прокомментировать запрос не смогли, а в ГБР так и не ответили.

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гизо углава набу джозеф байден Burisma Хантер Байден андрей деркач
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