Нардепы Верховной Рады из ОПЗЖ переехали в ПЗЖМ – Левый берег
21.04.2022, 15:27
Юрий Бойко (Фото - пресс-служба ОПЗЖ)
Депутаты Верховной Рады из бывшей ОПЗЖ создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ). Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на свои источники в парламенте.
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По данным издания, в группу вошли 23 нардепа из бывшего состава ОПЗЖ.
Также сообщается, что главой группы стал бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
14 апреля Верховная Рада приостановила деятельность фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) в соответствии с решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий, включая ОПЗЖ, на период действия военного положения.
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