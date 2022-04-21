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Нардепы Верховной Рады из ОПЗЖ переехали в ПЗЖМ – Левый берег

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 15:27
Нардепы Верховной Рады из ОПЗЖ переехали в ПЗЖМ – Левый берег - Фото
Юрий Бойко (Фото - пресс-служба ОПЗЖ)

Депутаты Верховной Рады из бывшей ОПЗЖ создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ). Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на свои источники в парламенте.

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По данным издания, в группу вошли 23 нардепа из бывшего состава ОПЗЖ.

Также сообщается, что главой группы стал бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

14 апреля Верховная Рада приостановила деятельность фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) в соответствии с решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий, включая ОПЗЖ, на период действия военного положения. 

 

Сергей Бережной
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верховная рада ОПЗЖ
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