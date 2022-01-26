Настал критический момент для евроатлантической безопасности – Столтенберг
Сейчас наступил критический момент для евроатлантической безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.
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Столтенберг заявил, что НАТО параллельно с США передали свой письменный ответ России на ультиматум "по гарантиям безопасности.
По словам генсека НАТО, Россия продолжает наращивать военный сили вокруг Украины, наступил критический момент для для евроатлантической безопасности. Столтенберг призвал Россию к немедленной деэскалации ситуации.
"НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы", – сказал Столтенберг.
По словам генсека НАТО, европейская безопасность основана на уважении.
Столтенберг подчеркнул, что если Украина и Грузия хотят вступить в НАТО, необходимо отнестись к этому с уважением. Если Финляндия не хочет вступить в НАТО, то к этому тоже необходимо отнестись с уважением. Россияне не должны указывать странам, как поступать.
Он предложил России наладить прямую линию связи, чтобы избежать "случайных" инцидентов.
Столтенберг отметил, что в НАТО пока не видят деэскалации и в этом контексте еще сложнее искать политическое решение сложившейся ситуации.
Генсек подчеркнул необходимость большей прозрачности в том, что касается военных учений.
По его словам, Россия сейчас проводит учения вблизи Украины, а НАТО не знают, не совершат ли россияне внезапного нападения.
Генсек НАТО заявил, что все еще остается возможность договориться с Россией, но "мы не наивные".
Он анонсировал усиление присутствия НАТО в Балтийском и Черноморском регионах.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс параллельно с США готовит письменный ответ России. По его словам, в ответе НАТО будет сказано, что Альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружениями, разоружение, открытость в сфере военной активности, механизм снижения рисков и другие сферы, связанные с европейской безопасностью.
- В тот же день США сообщили, что подготовили письменный ответ на требования России, но еще не отправили его Кремлю. Украину уже проинформировали о его содержании.
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