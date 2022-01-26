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Настал критический момент для евроатлантической безопасности – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 20:48
Настал критический момент для евроатлантической безопасности – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Сейчас наступил критический момент для евроатлантической безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

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Столтенберг заявил, что НАТО параллельно с США передали свой письменный ответ России на ультиматум "по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО, Россия продолжает наращивать военный сили вокруг Украины, наступил критический момент для для евроатлантической безопасности. Столтенберг призвал Россию к немедленной деэскалации ситуации.

"НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы", – сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, европейская безопасность основана на уважении.

Столтенберг подчеркнул, что если Украина и Грузия хотят вступить в НАТО, необходимо отнестись к этому с уважением. Если Финляндия не хочет вступить в НАТО, то  к этому тоже необходимо отнестись с уважением. Россияне не должны указывать странам, как поступать.

Он предложил России наладить прямую линию связи, чтобы избежать "случайных" инцидентов.

Столтенберг отметил, что в НАТО пока не видят деэскалации и в этом контексте еще сложнее искать политическое решение сложившейся ситуации.

Генсек подчеркнул необходимость большей прозрачности в том, что касается военных учений. 

По его словам, Россия сейчас проводит учения вблизи Украины, а НАТО не знают, не совершат ли россияне внезапного нападения.

Генсек НАТО заявил, что все еще остается возможность договориться с Россией, но "мы не наивные".

Он анонсировал усиление присутствия НАТО в Балтийском и Черноморском регионах. 

Наталия Медведева
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