Настоящее время опубликовало видео из Кременчуга, которое опровергает версию Минобороны РФ

Записи с камер видеонаблюдения в Кременчуге опровергают заявление Минобороны России о том, что торговый центр "Амстор" загорелся якобы от детонации на "складе западных боеприпасов". Записи проанализировало издание Настоящее время.

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На видео, которые опубликовало издание, видны взрывы от двух ракет: первая попадает в ТЦ, а вторая – в заводской ангар.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. К моменту удара в ТЦ было более 1000 посетителей.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, тела погибших не могут узнать из-за того, что они сильно обгорели, их будут идентифицировать с помощью ДНК. Пока известно о 18 погибших. Еще 21 человек считается пропавшим без вести. Разбор завалов продолжается.

Вадим Ребрина

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