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НАТО не выведет войска из стран, которые вступили в Альянс после 1997 года – Столтенберг

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16.01.2022, 23:43
НАТО не выведет войска из стран, которые вступили в Альянс после 1997 года – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

НАТО на согласится с требованием России вывести свои войска с территории стран, которые стали членами Альянса после 1997 года. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBC News.

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Столтенберг подчеркнул, то НАТО не пойдет на компромисс в том, что касается ключевых принципов Альянса по европейской и международной безопасности, в частности – принципа свободы выбора каждого государства в присоединении к какому-либо блоку.

"И также мы не согласимся на то, что не должно быть войск НАТО в тех странах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. В этом случае половина наших членов не смогла бы получать защиту войск НАТО", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что это требование России подразумевает появление "второсортных" членов НАТО, а в Альянсе такого не допустят.

По словам Столтенберга, Альянс предложил России провести серию встреч и обсудить контроль вооружений, прозрачность в военной активности, а также ряд других вопросов.

Россияне сказали, что им требуется некоторое время, чтобы подготовить ответ на это. Поэтому, сказал генсек НАТО, пока рано говорить о тенденциях к деэскалации ситуации.

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Наталия Медведева
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