НАТО предоставит Украине системы ПВО. Об этом сказал на брифинге генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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"НАТО продолжает оказывать поддержку Украине, – сказал Столтенберг. – И сегодня после саммита НАТО и ЕС союзники анонсировали виды поддержки и оружия, которые в том числе включают системы противовоздушной обороны".

Столтенберг также заявил, что НАТО проводит значительное дополнительное развертывание сил обороны на восточном фланге альянса, отметив, что, хотя развертываются меры сдерживания и обороны, действия НАТО остаются превентивными, пропорциональными и неэскалаторскими.

"Мы развернули оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также морские средства в зоне действия НАТО", – сказал генсек альянса.

В конце января страны Балтии, независимо от НАТО, приняли совместное решение передать Украине противовоздушные Stinger и противотанковые Javelin.

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Наталия Медведева

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