НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны. Об этом сегодня в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

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"Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но сейчас внутри НАТО идет процесс", — сказал он.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят подкрепление на встрече 16-17 февраля. Ранее западные страны призвали Москву отвести войска от границ Украины, если РФ хочет, чтобы альянс не наращивал свои силы в восточных странах-союзниках НАТО.

"Если Россия действительно хочет, чтобы НАТО было меньше у ее границ, она получит обратное", — сказал Столтенберг.

Ранее сегодня в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных совместных военных учений. Эти учения пройдут с 10 по 20 февраля.

Вадим Ребрина

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