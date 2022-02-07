НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе
НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны. Об этом сегодня в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
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"Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но сейчас внутри НАТО идет процесс", — сказал он.
Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят подкрепление на встрече 16-17 февраля. Ранее западные страны призвали Москву отвести войска от границ Украины, если РФ хочет, чтобы альянс не наращивал свои силы в восточных странах-союзниках НАТО.
"Если Россия действительно хочет, чтобы НАТО было меньше у ее границ, она получит обратное", — сказал Столтенберг.
Ранее сегодня в НАТО заявили, что планируют увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных совместных военных учений. Эти учения пройдут с 10 по 20 февраля.
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- 4 февраля лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин выступили с совместным заявлением против дальнейшей "экспансии" НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг ответил, что это не экспансия, а результат привлекательности демократии.
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