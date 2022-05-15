НАТО в своей новой стратегии может обозначить Россию как "прямую угрозу" – Bloomberg

НАТО может признать поведение РФ "прямой угрозой" в новом стратегическом документе Альянса. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, ожидается, что союзники по НАТО обозначат поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, который должен быть представлен в июне.

Стратегические концепции дают Альянсу возможности для противодействия вызовам безопасности и направляют ход его дальнейшего политического и военного развития. В документе излагаются долгосрочные цели, характер и основополагающие задачи НАТО.

В ныне действующей стратегической концепции 2010 года "Активное участие, современная оборона" изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. В июне 2021-го лидеры стран НАТО договорились разработать новую концепцию.

Встреча пройдет в Мадриде в июне 2022 года.

Сегодня Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Также в Альянс намерена вступить Швеция. Финляндия захотела в НАТО из-за "резких изменений" в сфере безопасности.

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Оксана Житнюк

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