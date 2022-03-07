Нацполиция помогла швейцарскому журналисту. Он попал под обстрел оккупантов

Вчера, 6 марта, российские оккупанты вблизи Николаева обстреляли бронированный автомобиль, в котором ехал журналист из Швейцарии Гийом Брике. Сотрудники Нацполиции помогли ему добраться до больницы, сообщает ведомство в Facebook.

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Уточняется, что во время обстрела несколько пуль попали в стекло, мужчина получил ранения.

"После остановки транспортного средства российские захватчики отобрали у гражданина документы, денежные средства, фото-, видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи и отпустили", – сказано в сообщении.

По данным полиции, раненый журналист постарался как можно скорее попасть на территорию Кировоградской области. На блокпосту мужчину увидели сотрудники полиции – ему помогли добраться до больницы, где медики оказали всю необходимую помощь.

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Яна Катасонова

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