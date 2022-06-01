Найти генерала Дворникова: в Пентагоне не видят в Украине российского командующего – NYT

Генерала Александра Дворникова, которого российский диктатор Владимир Путин в апреле назначил командовать войсками оккупантов в Украине, не видно уже две недели, и это заставляет высокопоставленных чиновников Пентагона сомневаться, что генерал все еще руководит силами вторжения РФ. Своими сомнениями американские военные поделились с New York Times.

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Назначение Дворникова через месяц после начала российского вторжения эксперты Пентагона расценили как признание провала первоначального плана и попытку перестроить силы и стратегию вторжения.

Однако, говорят NYT американские военные, и под новым командованием армия РФ продолжает совершать те же стратегические просчеты. Если Дворников и пытался научить воздушные и наземные силы координировать атаки, у него мало что получилось. Российские пилоты по-прежнему избегают долго находиться над Украиной и после нанесения ударов быстро возвращаются на территорию РФ, вместо того, чтобы контролировать небо. Как следствие, считают в Пентагоне, Россия так и не добилась превосходства в воздухе.

Хотя войска РФ и добились некоторого прогресса на востоке, где они сконцентрировали большую огневую мощь благодаря и коротким путям снабжения. Но даже при этом Мариуполь они смогли лишь после трех месяцев кровопролитных боев.

В Пентагоне также отмечают, что оттеснение войск РФ от Харькова практически до границы Дворникову вряд ли удалось бы представить как успех его стратегии.

Военные США также отмечают, что Дворникову не удалось бы за пару недель преодолеть "врожденные пороки" армии РФ и сделать ее более современной, даже если бы он ставил такую задачу.

"Даже нашей армии было бы трудно перестроиться и реорганизоваться за две недели, если бы она получила такую ​​сильную порку", – сказал NYT бывший командующий силами НАТО генерал Бридлав.

То, что россияне начали наступление на Донбассе, не завершив начатую Дворниковым перестройку системы командования, может быть дополнительным подтверждением, что приказы войскам приходят из Кремля, считают американские аналитики.

Они отмечают, что генерал Дворников не появляется в поле зрения разведки примерно две недели, и это может означать, что и его командование Путин не счел приемлемым.

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Сергей Бережной

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