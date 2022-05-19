"Не дают покоя лавры ВС РФ". В Беларуси военные учатся наводить понтон, оборудуют аэродром
Военнослужащие армии Беларуси, страны-союзницы российских оккупантов, начали инженерное оборудование аэродрома "Зябровка" в Гомельской области. Украинский Генштаб предполагает, что он в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на беларуской территории, сообщил на брифинге бригадный генерал Алексей Громов.
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По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, также на одном из полигонов в Беларуси прошла тренировка в наведении понтонной переправы и форсирование водной преграды на реке Неман.
"Видимо, белорусам не дают покоя лавры батальонно-тактической группы 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая форсировала реку Северский Донец и понесла значительные потери", – отметил Громов.
По его словам, в Брестской и Гродненской областях проходит проверка способности местных органов власти формировать органы управления и подразделения территориальной обороны.
На Ровенском и Житомирском направлениях признаков формирования ударных групп не обнаружено, добавил Громов.
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