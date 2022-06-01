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Не соскочил: Суд ЕС отклонил жалобу Пригожина о включении его в санкционные списки

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 14:22
Не соскочил: Суд ЕС отклонил жалобу Пригожина о включении его в санкционные списки - Фото
Евгений Пригожин (скрин из видео)

Суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил жалобу приближенного к российскому диктатору Владимиру Путину олигарха Евгения Пригожина на включение его имени в санкционный список. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Пригожин, в отношении которого  в октябре 2020 года были введены санкции за предполагаемую связь с так называемой ЧВК Вагнера, пытался обжаловать это решение на основании того, что "его связь с ЧВК Вагнера не доказана".

Издание цитирует текст решения суда, в котором говорится, что доказательства о связях Пригожина с ЧВК основаны на информации из докладов Генерального секретаря ООН и на сообщениях прессы, которые истцу не удалось опровергнуть и в которых были "детальные, точные и непротиворечивые доказательства многочисленных связей между Пригожиным и группой Вагнера".

Радио Свобода напоминает, что наряду с другими медиа также публиковали журналистские расследования, в которых была выявлена связь Пригожина и его окружения с операциями ЧВК Вагнера в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах Африки.

Суд оставил Пригожину право подать апелляцию.

Евгения Пригожина неофициально называют "поваром Путина" из-за того, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле. Его также связывали с крупнейшей кремлевской "фабрикой троллей". 

Сергей Бережной
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