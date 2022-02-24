"Не верьте фейкам". В Минобороны и Генштабе все на местах, работают – Резников
В Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ все сотрудники находятся на своих местах и выполняют свои обязанности. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
Он сообщил, что российские оккупанты распространяют фейки якобы бы о желании части чиновников покинуть рабочие места.
"Это дезинформация. Не дождутся", – заявил Резников.
Он сообщил, что он находится в Киеве.
"Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний приходится менять местонахождение. Все заместители министра обороны работают по своим функциональным задачам. В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах выполняют свои обязанности", – написал министр.
Он подчеркнул, что руководство обороной полностью управляемое и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала Украину.
Резников заявил, что он поддерживает постоянную связь с командованием ВСУ, президентом и премьер-министром, а также ведет переговоры с международными партнерами.
"Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов. Мы обязательно победим! Слава Украине!", – написал Резников.
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