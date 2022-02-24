"Не верьте фейкам". В Минобороны и Генштабе все на местах, работают – Резников

В Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ все сотрудники находятся на своих местах и выполняют свои обязанности. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Он сообщил, что российские оккупанты распространяют фейки якобы бы о желании части чиновников покинуть рабочие места.

"Это дезинформация. Не дождутся", – заявил Резников.

Он сообщил, что он находится в Киеве.

"Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний приходится менять местонахождение. Все заместители министра обороны работают по своим функциональным задачам. В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах выполняют свои обязанности", – написал министр.

Он подчеркнул, что руководство обороной полностью управляемое и осуществляется по всем направлениям, где Россия атаковала Украину.

Резников заявил, что он поддерживает постоянную связь с командованием ВСУ, президентом и премьер-министром, а также ведет переговоры с международными партнерами.

"Армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов. Мы обязательно победим! Слава Украине!", – написал Резников.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.