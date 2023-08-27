Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства. Об этом глава государства сказал в интервью Наталье Мосийчук.

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По словам президента, некоторые энергетические и стратегические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не избежать рисков.

Зеленский пояснил, что Украина должна пройти будущую зиму, чтобы избежать энергетического кризиса, который ослабил бы страну, в том числе, и на фронте.

"Если люди в окопах, а их дети, жены, они не знают, что делать, когда света нет, воды нет, жизни нет, в сущности… Он должен думать и не делить свой мозг на все. Семья очень важна, но нужно сконцентрироваться. И если это можно – сконцентрироваться на победе, на поле боя. И это очень важно. И этот расфокус, если он благодаря тем или иным бизнесменам, я должен его уничтожить. Не бизнесмена, а возможность этого расфокуса и раскола государства. Все что я должен делать. Поэтому некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал Зеленский.

Укрэнерго закончил ремонт 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния. Помимо ремонта, создается "многоуровневая защита энергетических объектов".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.

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