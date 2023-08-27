Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства. Об этом глава государства сказал в интервью Наталье Мосийчук.
По словам президента, некоторые энергетические и стратегические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не избежать рисков.
Зеленский пояснил, что Украина должна пройти будущую зиму, чтобы избежать энергетического кризиса, который ослабил бы страну, в том числе, и на фронте.
"Если люди в окопах, а их дети, жены, они не знают, что делать, когда света нет, воды нет, жизни нет, в сущности… Он должен думать и не делить свой мозг на все. Семья очень важна, но нужно сконцентрироваться. И если это можно – сконцентрироваться на победе, на поле боя. И это очень важно. И этот расфокус, если он благодаря тем или иным бизнесменам, я должен его уничтожить. Не бизнесмена, а возможность этого расфокуса и раскола государства. Все что я должен делать. Поэтому некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал Зеленский.
- Укрэнерго закончил ремонт 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния. Помимо ремонта, создается "многоуровневая защита энергетических объектов".
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.
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