Николаевский десантник сбил российский штурмовик Су-25

Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ.

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Бронированный самолет оккупантов сбит из ПЗРК "Игла".

"Кстати, данный зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил соответствующую подготовку по своей специальности, о чем свидетельствует сбитый "Грач", – отметили в командовании.

Также сегодня артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов.

Вадим Ребрина

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