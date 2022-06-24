Николаевский десантник сбил российский штурмовик Су-25
24.06.2022, 20:26
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Сегодня, 24 июня, на одном из направлений военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Об этом сообщает пресс-служба Командования ДШВ.
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Бронированный самолет оккупантов сбит из ПЗРК "Игла".
"Кстати, данный зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил соответствующую подготовку по своей специальности, о чем свидетельствует сбитый "Грач", – отметили в командовании.
- Также сегодня артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов.
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