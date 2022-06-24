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Новая партия HIMARS прибудет в Украину к середине июля – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 18:23
Новая партия HIMARS прибудет в Украину к середине июля – Пентагон - Фото
Доставка РСЗО HIMARS (фото - ЕРА)

Новая партия высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS из четырех машин будет доставлена в Украину к середине июля. Об этом заявил представитель Минобороны США, сообщает CNN.

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По словам чиновника, первая партия из четырех HIMARS уже находится в Украине, а недавно объявленная партия из еще четырех систем будет доставлена к середине июля.

Сейчас еще один взвод украинцев проходит обучение работе с системами, сообщил представитель Пентагона.

  • Вчера США выделили для Украины дополнительную военную помощь в размере $450 млн. В этот пакет входят новые высокомобильные ракетные системы, десятки тысяч боеприпасов к артиллерийским системам и катера для прибрежного патрулирования. 

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Вадим Ребрина
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США РСЗО HIMARS
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