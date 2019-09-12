Новосад рассказала о судьбе реформы образования и приоритетах МОН

Анна Новосад (Фото: пресс-служба МОН)

Министр образования Анна Новосад намерена продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

"Много было вопросов ко мне, не остановите ли вы реформу, не повернете ли вы ее назад, что вы думаете о новой украинской школе. Я как человек, работавший с министром Гриневич, абсолютно разделяю ценности, заложенные в реформу", - подчеркнула она.

Новосад напомнила, что последние два года Минобразования занималось комплексной реформой школьного образования. Однако хорошее среднее образование может быть лишь при условии, что в первый класс приходят уже подготовленные дети. Поэтому изменения в дошкольном образовании будут одним из приоритетов МОН.

"Эффективное раннее развитие - это то, что может привить ребенку те навыки и умения... которые будут крайне нужны в школе и без которых сложно будет успешно учиться", - отметила она.

Своим приоритетом в новой должности Новосад назвала переориентирование системы образования на нужды человека, адаптация его к быстро меняющемуся миру.

"Мы все должны быть готовы к тому, что скоро потребность в отдельных профессиях исчезнет, и нам нужно будет переучиваться и менять квалификацию. В таком ускоренном мире единственная возможность оставаться успешным и конкурентным - уметь учиться в течение жизни и иметь доступ к качественной системе образования. На это мы хотим направить наши усилия", - сказала она.