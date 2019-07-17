Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 09:20

Новым министром обороны Германии станет соратница Меркель

Новым министром обороны Германии станет соратница Меркель - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - facebook.com/pg/Annegret.KrampKarrenbauer)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно заявляла, что не хочет занимать никаких министерских постов в кабинете Ангелы Меркель

Новым министром обороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает Deutche Welle.

Она заменит на посту главы Минобороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее была избрана председательницей Европейской комиссии. Последняя официально покинет пост министра обороны ФРГ сегодня, 17 июля.

Решение о назначении на эту должность Крамп-Карренбауэр приняли после совещания в президиуме Христианско-демократического союза, а затем его подтвердил представитель правительства Германии Штеффе Зайберт. 

10 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы16 июля она была избрана главой Еврокомиссии, ее кандидатуру поддержали 383 депутата.

Читайте также: Урсула фон дер Ляйнен во главе Еврокомиссии: решение или проблема

Отправить:
Распечатать:
Теги: урсула фон дер ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 